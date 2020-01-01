Beşiktaş yeni kamp programına geçiyor

Daha önce 8 koronavirüs vakası yaşayan Beşiktaş'ta son testlerde herkes negatif çıkarsa Ümraniye'de yeni kamp programı devreye girecek.

12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig'e hazırlanmak isteyen Beşiktaş'ta, son yapılan testlerde 8 koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Bunun üzerine antrenmanlarını iptal eden siyah-beyazlılar yeni bir program uygulamya karar verdi.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; tesislerde yeteri kadar önlem alındığını vurgulayan yöneticilerin virüsün dışarıdan geldiğini düşünerek uzun süreli kamp planladığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetim hem kalan haftaları hem de yaz kampı dönemini bir arada götürmeyi planlıyor. Bu konuda futbolcularla bir toplantı yapacak olan teknik heyetin, sezon öncesi kampına girmiş gibi tüm takımı lig bitene kadar tesislerde tutmayı planladığı aktarıldı.

Daha fazla takım

Bu zorlu dönem boyunca tesislerde görev alan personeli eve göndermeyi düşünmeyen yöneticiler, adeta yurt dışında kampa gidilmiş gibi maçlarda görevli herkesi tesislerde tutmayı planlıyor.

Maçların başlamasından sonra ligde pozitif vaka sayısının çok artması halinde Futbol Federasyonu'nun (TFF) durumu yeniden gözden geçireceğini hesaplayan siyah-beyazlılar, Ümraniye'de yapılacak kampla tüm takımı karantina altında tutmayı da planlıyor.

Karantina bitti

Beşiktaş'ın yabancı oyuncularından Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları karantina yurdundan önceki gece gece ayrıldı. Koronavirüs salgını yüzünden Süper Lig'e ara verilmesinin ardından bu futbolcular yönetimden izin alarak yurt dışına çıkmıştı.

4 Mayıs'ta İstanbul'a dönen ve Güngören'deki öğrenci yurdunda zorunlu karantinaya alınan siyah-beyazlılar önceki gece 14 günlük süreyi doldurdu. Evlerine giden Beşiktaşlı oyuncuların, idmanların yeniden başlaması halinde bir süre takımdan ayrı çalışacakları aktarıldı.

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