Beşiktaş yeni kalecisini Almanya'da buldu

Beşiktaş yeni sezonda kalesini Polonyalı eldiven Rafal Gikiewicz'e emanet etmek isterken oyuncuyla ilk temas da kuruldu.

Beşiktaş yeni sezon için kalesini güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius’un alternatifini ise 'da buldu.

BeIN Sports' ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz’i takibe aldı ve oyuncuyla ilk teması kurdu.

Union Berlin formasını giyen 32 yaşındaki kalecinin transferine teknik heyet de onay verdi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz’in mâli olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş’ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaşla transfer edilebileceği düşünülüyor.