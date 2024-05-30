Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusunu listeye aldı.

Beşiktaş, yaz transfer sezonu için çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı ekibin, son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız ismi radarına aldığı kaydedildi ve yapılan temaslarda büyük mesafe katedildiği bildirildi.

Patrik Schick gündemde

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş yönetimi son olarak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’le şampiyonluk ipini göğüsleyen Patrik Schick’in peşine düştü.

Son aşamaya geliniyor

28 yaşındaki golcü için yapılan temaslarda büyük mesafe kateden idarecilerin, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamayı planladığı ifade edildi.

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Bu sezon Bayer Leverkusen ile toplam 33 resmi maça çıkan Schick, söz konusu müsabakalarda 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Aboubakar'a Ruslar talip

Öte yandan Kara Kartal’da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar’la ayrılık vakti geldi çattı.

Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen Kartal'ın kapısını ilk çalan kulüp, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.