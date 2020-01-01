Beşiktaş, Welinton iddialarını yalanladı

Siyah-beyazlı kulüp, Welinton için herhangi bir transfer teklifi almadığını duyurdu.

Beşiktaş, Welinton için Al Hilal'den teklif aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım, Kara Kartal'ın Brezilyalı stoper için ekibi Al Hilal’den 3.5 milyon euro'luk teklif aldığını iddia etmişti. Beşiktaş, bu iddiayı yalanladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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"Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.



Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.



Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Sezon başında 'dan transfer edilen Welinton, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı ve bu maçların tamamında ilk 11'de oynadı.