Beşiktaş, Welinton için harekete geçti

Beşiktaş'ın Alanyaspor'un Brezilyalı stoperini kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluk adına iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Fanatik' te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın isteğiyle 'un stoperi Welinton için harekete geçti. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Brezilyalı stoperin de Beşiktaş'a gelmek istediği iddia edildi.

Haberde 31 yaşındaki oyuncuya Avrupa kulüplerinden de teklifler geldiği, ancak Welinton'un daha önce birlikte çalıştığı Yalçın ile yeniden buluşmak istediği belirtildi.