Beşiktaş, Vodafone Park'ta derbi kaybetti mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki siyah beyazlılar, 2016'da açılan evinde hiç derbi kaybetti mi?

Süper Lig'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi mücadelesi öncesinde futbolseverler, siyah beyazlıların daha önce Vodafone Park'ta derbi kaybedip kaybetmediğini merak ediyor.

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla açılan Vodafone Park, 2015/2016 sezonunda herhangi bir derbiye sahne olmadı.

2016/2017 sezonunda Galatasaray ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yaptığı mücadele ise golsüz eşitlikle sona erdi. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'u ise 2-1'le geçti.

Aynı sezonda Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası son 16 turunda ağırlayan Beşiktaş, ezeli rakibine 1-0 mağlup olarak evindeki ilk derbi mağlubiyetini tatmıştı.

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2017/2018 sezonunda Trabzonspor ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, Galatasaray'ı 3-0'la geçti. Siyah beyazlılar o sezon Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon ise evinde Galatasaray'ı 1-0'la geçen Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Vodafone Park'ta henüz herhangi bir Süper Lig karşılaşmasında derbi kaybetmeyen Beşiktaş, 2016/2017 sezonunda Türkiye Kupası'nda Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye mağlup oldu.