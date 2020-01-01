Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı duyurdu
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Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.
Dün İstanbul'a gelen Aboubakar, sağlık kontrollerinden geçmiş ve gece geç saatlerde TFF tarafından lisansı çıkartılmıştı.
🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020
Geçen sezon Porto formasıyla 10 maçta 294 dakika süre alan Aboubakar 2 gol kaydetmişti.
2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 19 gol 4 asistlik katkıyla önemli bir performans ortaya koymuştu.