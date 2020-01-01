Beşiktaş

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı duyurdu

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Vincent Aboubakar Porto
Getty Images
Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardı.

Dün İstanbul'a gelen Aboubakar, sağlık kontrollerinden geçmiş ve gece geç saatlerde TFF tarafından lisansı çıkartılmıştı.

Geçen sezon Porto formasıyla 10 maçta 294 dakika süre alan Aboubakar 2 gol kaydetmişti.

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    2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 19 gol 4 asistlik katkıyla önemli bir performans ortaya koymuştu.

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