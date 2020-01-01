Beşiktaş, Vida ve Lens'le indirim görüşmesi yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maaşlarda daralmaya gitmek isteyen siyah beyazlı ekip Domagoj Vida ve Jeremain Lens ile masaya oturdu.

Beşiktaş yüksek maaş alan futbolcularına indirim talebini iletiyor.

Koronavirüs salgınının vurduğu futbol ekonomosi nedeniyle oyuncu maaşlarında daralmaya gitmek isteyen siyah beyazlı ekip, bire bir görüşmelere başladı.

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Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre, Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler Domagoj Vida ve Jeremain Lens ile masaya oturdular.

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Yıllık 3 milyon euro kazanan Vida ile yıllık 2.2 milyon euro ücret alan Lens'e 15 gün süre veren yönetim, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda bu futbolculardan kendilerine kulüp bulmalarını istiyor.

Beşiktaş'ın istikrarlı isimlerinden Domagoj Vida bu sezon 25 lig maçında forma giydi ve bunların tamamında ilk 11'de oynadı. Rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Jeremain Lens ise şans bulduğu 16 lig maçının 11'inde ilk 11'deydi.