Beşiktaş, Victor Ruiz'e tazminat ödeyecek
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Victor Ruiz ile davalık olan Beşiktaş'a FIFA'dan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden İspanyol stoper haklı bulundu.
FIFA'nın kararına göre Beşiktaş, Victor Ruiz'e 2 milyon 500 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.
Siyah Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde bu karara itiraz etmesi bekleniyor.
Victor Ruiz, 2019 yazında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığından Villarreal'den transfer edilmişti.
31 yaşındaki oyuncu şu anda ülkesinin takımı Real Betis'te forma giyiyor.