Kamerun, Vincent Aboubakar'dan gelen haberle yıkıldı. Beşiktaş'ın yıldızı turnuvaya saatler kala üzdü.

Afrika Uluslar Kupası heyecanı, bugün saat 23.00'te başlıyor. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine Bissau karşı karşıya geliyor. Mücadele S Sport Plus, EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuva öncesi büyük şok

Bu arada Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına saatler kala Kamerun'a kötü haber geldi.

Kamerun basınında çıkan haberlere göre Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası için gittiği Kamerun Millî Takımı antrenmanında sakatlandı.

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Golcü futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşadığı öğrenilirken Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabileceği de bildirildi.

Aboubakar'ın tam durumu henüz netleşmedi ve Kamerun'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kadro dışı kalmıştı

Vincent Aboubakar, Samet Aybaba'nın kararı ile Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biriydi.

Siyah-beyazlı takımın, Kamerunlu yıldızı takımdan göndermek istediği bildiriliyor.

Öte yandan Aboubakar'a üç kulübün takip olduğu da gelen bilgiler arasında.