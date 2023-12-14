Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Beşiktaş, aynı projede yer aldı.

Suudi Pro Lig ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, bir video oyunu geliştirme şirketine 40 milyon dolar yatırım yapacak.

Yatırımın yapılacağı UFL şirketi, Ronaldo'nun kararını sosyal medyadan duyurdu.

Ne söylendi?

Şirketin yayınladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarları için adil, beceriye öncelik veren bir oyun yaratmak amacıyla UFL'de birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

Beşiktaş ile Cristiano Ronaldo aynı projede

Halk TV'nin haberine göre UFL'nin Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra futbol dünyasının önde gelen isimleriyle de ortaklıkları bulunuyor. Şirketle şu anda sözleşme imzalayan takımlar arasında Rangers, Celtic, Beşiktaş, Monaco, West Ham, Borussia Dortmund, Shakhtar ve Sporting gibi birçok dev kulüp bulunuyor.

Öte yandan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alex Zinchenko ve Roberto Firmino gibi ünlü futbolcular da oyunun elçileri arasında yer alıyor.