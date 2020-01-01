Beşiktaş ve AEK'nın Enobakhare mücadelesi

Siyah beyazlıların, son olarak Wolverhampton forması giyen Bright Enobakhare transferi için AEK ile yarıştığı iddia edildi.

Beşiktaş, 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Bright Enobakhare için Yunan ekibi AEK ile mücadele ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton altyapısından yetişen ve bugüne kadar çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen Enobakhare, son olarak Wigan Athletic'te oynamış ancak başarısız bir performans göstermişti.

14 Mayıs'ta ile yollarını ayıran genç santrfor herhangi bir kulüple anlaşmadı.

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Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş, Enobakhare ile yakından ilgileniyor. Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK'nın da Enobakhare'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.