Beşiktaş, UEFA'dan 158 milyon euro kazandı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon euro'yla Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en çok kazanan takımı oldu.

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda (bu sezon hariç) 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon Euro'yla zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın peri masalı devam ederken, KPMG Football Benchmark ekibi de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. Bu 3 sezonda , Gent, , Benfica (2 kez), , (2 kez), Shakhtar ve Beşiktaş, Son 16'ya yükselmeyi başardı. Bu takımlar arasından sadece Benfica, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu kulüpler arasında en çok gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş gibi kazanan başka takım yok

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirerek Son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, toplam 158 milyon Euro gelir etti ve 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. Benfica, 2015-2016 sezonunda da 126 milyon Euro kazanç sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon Son 16'da yer alan Porto ise 106 milyon Euro kazandı. KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak bir üst tura çıkmıştı. Bu performans sayesinde siyah-beyazlılar kasasını ciddi şekilde doldurdu. Bu performansı sergileyen 5 büyük lig dışında takım yok. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde peri masalı yaşayan Ajax'ın grup performansında daha iyi sonuçlar almıştı. Şampiyonlar Ligi’nden yüksek gelir elde etmek istiyorsan, sadece katılmak değil iyi sonuçlar da alman gerekiyor'' dedi.

İşte son üç sezonda Son 16’ya kalan beş büyük lig dışındaki takımların gelirleri: