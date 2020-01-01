Beşiktaş üçüncülüğü üç golle aldı

Siyah-Beyazlılar, sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Atiba Hutchinson (52', Pen.), Abdoulay Diaby (78') ve Mohamed Elneny'nin (81', Pen.) golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

51. dakikada Candeias'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 52. dakikada topun başına geçen Atiba Hutchinson penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

78'de Elneny'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diaby, ceza sahasının dışında çıkan kaleci Burak'tan sıyrdıldı ve topu yerden bir vuruşla filelere göndererek durumu 2-0'a getirdi.

Daha fazla takım

Dakikalar 80'i gösterdiğinde savunmanın arkasına sarkan Diaby, kaleci Burak'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. İkinci kez penaltı kazanan Beşiktaş'ta 81. dakikada bu kez Elneny atışı kullandı ve farkı 3'e çıkardı.

Bu skorla puanını 62'ye yükselten Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 2019-20 sezonunu üçüncü sırada bitirdi. Gençlerbirliği ise 36 puanda kaldı.

İlk yarıdan dakikalar

Süper Lig'in 34. haftasındaki Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 bitti.



2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.



7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.



15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.



43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.



49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.



51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.



57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.



63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.



78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.



80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.



Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11'inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı.



Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı.



Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.



Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz'ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.



Beşiktaş'ın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rıdvan Yılmaz, Mumammed Elneny, Atiba Hutchinson, Diaby, Tyler Boyd, Nkoudou ve Güven Yalçın oluşturdu

Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu.



Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.

Stancu kadroda yok

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Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 14 golle en skorer futbolcusu olan Bogdan Stancu, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemedi.



Gençlerbirliği'nin 'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Rumen futbolcu Bogdan Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu kırmıştı.



Başkent ekibinde Stancu'nun yanı sıra Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Fabricio Baiano, Stephane Sessegnon, kaleci Kristoffer Nordfeldt ve genç oyuncu Ömer Alper Tatlısu da sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Hamzaoğlu, genç futbolculara şans verdi

Kırmızı-siyahlı ekipte altyapıdan ilk 11'de 6, 20 kişilik kadroda ise 11 oyuncu yer aldı.



Ligde kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 19 yaşındaki Sami Gökhan Altıparmak ile 21 yaşındaki İlker Karakaş ve Arda Kızıldağ'a ilk 11'de şans verdi. Genç futbolcular Sami Gökhan ve İlker, Süper Lig'de ilk kez 11'de maça başladı.



Hamzaoğlu, ilk 11'de Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Giovanni Sio, Sami Gökhan Altıparmak, Daniel Candeias ve İlker Karakaş'ı tercih etti.