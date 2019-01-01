Beşiktaş, Tyler Boyd'u renklerine bağladı

Siyah beyazlılar, ABD'li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş sezonun ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla yıldızlaşan 'li Tyler Boyd ile sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılar, transferi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ABD'li forvetin 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

ekibi Guimaraes de resmi internet sitesinden Beşiktaş'ın transfer için 2.4 milyon euro bonservis ödeyeceğini açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu, Yeni Zelanda'da başladığı futbol kariyerine Portekiz'de devam ediyordu. Guimaraes'ten Ankaragücü'ne kiralanan Boyd, burada gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu.

Haberin devamı aşağıda

Yeni Zelanda doğumlu olsa da aslen ABD'li olan Tyler Boyd, Gold Cup'ta ilk kez ülkesinin formasını terletirken 4 maçta 2 gole imza attı.

Yetenekli oyuncu geçtimiz sezon Süper Lig'de ise 14 maça çıktı 6 gol atıp 4 de asist yaptı.