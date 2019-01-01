Beşiktaş, Tyler Boyd transferini tamamlamak üzere
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Hannah Foslien
Beşiktaş, Tyler Boyd’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
NTV Spor' da yer alan habere göre ABD'li futbolcuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes ile de 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. İki kulüp, ödeme planı konusunda görüşmeleri sürdürüyor.
Portekiz ekibinin Beşiktaş’ın sunduğu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer kısa süre içinde tamamlanacak.
Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Avustralya ekibi Wellington Phoenix’in yanı sıra Portekiz’in Toledo ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yaptı.
Ankaragücü ile 14 maça çıkan Boyd; 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.