Beşiktaş, Tyler Boyd transferini tamamlamak üzere

Beşiktaş'ın Tyler Boyd transferi için Vitoria Guimaraes ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş, Tyler Boyd’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NTV Spor' da yer alan habere göre 'li futbolcuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes ile de 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. İki kulüp, ödeme planı konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

ekibinin Beşiktaş’ın sunduğu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer kısa süre içinde tamamlanacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce ekibi Wellington Phoenix’in yanı sıra Portekiz’in Toledo ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yaptı.

Ankaragücü ile 14 maça çıkan Boyd; 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.