Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 2'de 2 yaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’u mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.

Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı

Goller ikinci yarıda geldi

Kupada 6 puana ulaştılar

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci karşılaşmasında Beşiktaş ve Kırklarelispor karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı. Galibiyet golleri 62. dakikada Muçi ve 79. dakikada Joao Mario'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 6 puana ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı. Takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente'ye karşı oynadıkları müsabakanın kadrosuna göre yedi değişiklik yaptı. Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.

Norveçli teknik direktör rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.

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Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadroya alınmadı. Süper Lig'de 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan Silva bu maçlarda 10 gol attı.

Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi. Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar. Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.