Beşiktaş tribünlerinden yönetime ve Masuaku'ya tepki

Siyah-beyazlıların 2-0 öne geçtiği Göztepe maçında 4-2 geriye düşmesi, Beşiktaş tribünlerini kızdırdı.

Beşiktaş, 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı

Göztepe dört golle kazandı

Tribünler yönetime tepki gösterdi

NE OLDU? Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Bokele'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın henüz 9. dakikasında 2-0 öne geçmişti. Ancak siyah-beyazlılar karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. 12. dakikada Bokele'nin golüyle durumu 2-1 yapan Göztepe ardından Taha Altıkardeş, David Datro Fofana ve Tijanic'in golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş tribünleri Göztepe maçının son bölümünde hem yönetime hem de Masuaku'ya tepki gösterdi. Masuaku kalan bölümde ayağına her topu aldığında ıslıklarla karşılaştı. Ayrıca siyah-beyazlı tribünler, "Yönetim İstifa" diye bağırdı. Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk defa Beşiktaş'a karşı 4 gol buldu.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Göztepe'ye karşı üçüncü dakikada Semih Kılıçsoy ile bulmuştu.

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Beşiktaş bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise son 4 maçta 9. puanını aldı. Öte yandan konuk ekip, bu skorla Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi. Siyah beyazlı takım bu sonucun ardından 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Göztepe ise 21 puana yükseldi.

SIRADA NE VAR? Bir sonraki maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi ile karşılaşacak. Göztepe ise ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak.