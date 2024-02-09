Beşiktaş, transferde şaha kalktı: Rekor bonservis!

Beşiktaş, transferin son gününde büyük bir atağa kalktı ve üst üste bombaları patlatıyor.

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan 2 bomba haber geldi.

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Polonya ekibi Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Arnavut 10 numarası Ernest Muci transferinde mutlu sona ulaştı.

Ne oldu?

Siyah beyazlıların, transferin son gününde kadrosuna katmaya başardığı Muci ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Ne yaptı?

2020-21 sezonun başında Tirana'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon, 34 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İki ayağını da kullanabilen 1.80 m boyundaki Muci, on numaranın yanı sıra santrfor ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.

Rekor bonservis...

Beşiktaş, Legia varşova'da oynayan Arnavut yıldız Ernest Muci için Polonyo ekibi ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, genç futbolcuyu 10 milyon euro civarında bir bonservisle kadrosuna katması bekleniyor.

ikinci bomba Musrati!

Beşiktaş, Al Musrati için Braga ile görüşmelere başladı. 6 aylık kiralama ve opsiyon konusunda Portekiz kulübü ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bu transferle orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyor. Siyah-Beyazlılar Al Musrati için de TFF'de lisans kaydı açtırdı.