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Beşiktaş'ın gündemindeki Clinton N'Jie kimdir?

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Getty Images
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Clinton N'Jie kimdir?

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala gaza bastı.

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Clinton N'jie için Marsilya'ya kiralama teklifini iletti.

Peki Clinton N'Jie kimdir, nasıl bir futbolcudur? Clinton N'Jie'yi yakından tanıyın.

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Clinton N'Jie kimdir?

Njie

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N'Jie, Avrupa'ya adımını Lyon ile attı.

2011'de Lyon altyapısına katılan N'Jie, bir yıl sonra as takımda yer aldı.

2015 yılında Tottenham'a 14 milyon euro karşılığında transfer olan Clinton N'Jie, 2016 yazında ise Marsilya'ya kiralandı.

Marsilya, 2017 yazında ise 7 milyon euro karşılığında Clinton N'Jie'nin bonservisini aldı.

Clinton N'Jie ne Tottenham'da ne de Marsilya'da kendisinden beklenen potansiyeli yansıtabilmiş değil.

Clinton N'Jie nasıl bir futbolcudur, artıları ve eksileri nedir?

Njie

Clinton N'Jie sürati ve adam geçme yeteneği ile öne çıkan bir kanat oyuncusudur.

Defansif katkısı ve orta yeteneği az olsa da, bitiriciliği ve uzaktan şutları ile skorer bir kanat oyuncusu profilinde.

Clinton N'Jie set hücumlarından daha çok, hızlı hücümlarda etkili olabiliyor.

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