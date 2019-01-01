Beşiktaş transfer bütçesini ayırdı
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AA
Siyah beyazlılar uzun süredir içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle gelecek sezonun bütçe planlamasını hazırladı.
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde transfere sadece 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
Bu rakamın içerisine bonservis bedelinin yanı sıra kadroya katılacak futbolcuların maaşlarını da dahil eden Beşiktaş, bütçeyi artırmak için de umudunu oyuncu satışına bağladı.
Medel, Roco, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ve Larin gibi oyuncuların satışından gelecek para, transfer bütçesine ek kaynak olacak.