Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle

Can Özer
Beşiktaş - TrabzonsporGetty/GOAL
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, büyük bir maça sahne oluyor... Dün akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından gözler şimdi Dolmabahçe'ye çevrilmiş durumda.

Fernando Santos mu, Abdullah Avcı mı? Bu sorunun yanıtı bu akşam Beşiktaş - Trabzonspor maçında belli olacak.

Google'da binlerce kullanıcı Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ve Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle aramalarını yapıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gelecek maçlar

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Beşiktaş - Trabzonspor4 Şubat Pazar20.00beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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