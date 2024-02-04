Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, büyük bir maça sahne oluyor... Dün akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından gözler şimdi Dolmabahçe'ye çevrilmiş durumda.

Fernando Santos mu, Abdullah Avcı mı? Bu sorunun yanıtı bu akşam Beşiktaş - Trabzonspor maçında belli olacak.

Google'da binlerce kullanıcı Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ve Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle aramalarını yapıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

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Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Beşiktaş - Trabzonspor 4 Şubat Pazar 20.00 beIN SPORTS 1

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