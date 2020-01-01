Beşiktaş teklifini yaptı, sıra Aboubakar'da

İlgilendiği santrforlardan sonuç alamayan Beşiktaş'ta son olarak Aboubakar ile görüşüldü. Yönetim Kamerunlu yıldıza teklifini iletti.

Transferde önceliği santrfor olan Beşiktaş'ta gözler yine Aboubakar'a çevrildi.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Aboubakar'ın maaşında indirime gitmesi halinde Kamerunlu'ya imza attıracak.

'in Kalinic'in bonservisinde indirime gitmemesi, aynı zamanda Hırvat golcünün maaşının yüksek olması Beşiktaş'ın bu transferde elini kolunu bağladı. Kara Kartal'ın gündemindeki diğer aday ise 'dan Ze Luis'ti. Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle Ze Luis'de ısrar ediyor ancak ekibi yapılan kiralama teklifini yanıtsız bıraktı.

Daha fazla takım

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın elinde sadece eski oyuncusu Aboubakar kaldı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin euro önermişti. Şimdi gözler Aboubakar ve menajerinin siyah-beyazlılara vereceği cevaba çevrildi.