Beşiktaş taraftarıyla farklı: 3-0

Göztepe'yi konuk eden siyah beyazlılar, sahadan 3-0'lık zaferle ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Beşiktaş'ın golleri 45+2. dakikada Güven Yalçın, 54. dakikada Caner Erkin ve 59. dakika Adem Ljajic'ten geldi.

Kara Kartal önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise 'la karşılaşacak.

19 - 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Adem Ljajic (8 gol & 11 asist). Maestro. pic.twitter.com/4f9cmJnoaF — OptaCan (@OptaCan) August 23, 2019

Dorukhan da sakatlandı

Sezon başı itibarıyla sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, aynı nedenden kadroda yer almadı.

Dorukhan, Göztepe maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Oğuzhan 252 gün sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı.

Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu.

Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA 'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.

Vida takımdaki yerini aldı

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı.

Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı.

Abdullah Avcı ilk heyecanını yaşadı

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Uzun yıllar Medipol 'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.

90 gün sonra taraftarlarının önünde

Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında 'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Yeni transfer N'koudou da oynadı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı.

Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı.

Fransız oyuncu maçın 61. dakikasında oyna girerek ilk kez siyah beyazlı formayla sahaya çıkma heyecanını yaşadı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki sezonun ilk maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. İlk Vida'yı tribünlere davet eden siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya yoğun desteği dikkati çekti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

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90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.