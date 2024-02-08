Ligue 1 ekibi Marsilya'dan, Beşiktaş'ın eski yıldızı Jean Onana'ya kötü haber geldi.

Fransa Ligue 1 kulüplerinden Marsilya, ocak ayında Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'dan pek memnun kalmışa benzemiyor.

Fransız kulübünün, Kamerunlu defansif orta saha ile uzun vadeli bir birliktelik düşünmediği ortaya çıktı.

Detaylar neler?

L'Equipe'te yer alan habere göre Marsilya, siyah beyazlı takımdan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu oyuncunun, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

UEFA kadrosunda da yer almadı

Marsilya, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana'ya UEFA listesine dahil etmedi.

Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın 4 milyon euroya Lens'ten transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Marsilya'da dört karşılaşmada forma giydi.