Beşiktaş'tan sürpriz Şenol Güneş kararı

Zor bir dönemden geçen Beşiktaş, kötü günleri atlatmak için çareyi yine Şenol Güneş'in kapısını çalmakta buldu.

Beşiktaş teknik direktör arayışında

Nuri Şahin ismi geçiyordu

Şenol Güneş'in kapısı çalındı

NE OLDU? Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş çalkantılı bir dönemden geçerken bir taraftan da teknik direktör arayışında. Nuri Şahin, Sergen Yalçın gibi isimler gündeme gelirken tanıdık bir ismin daha kapısı çalındı.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile ilk teması kurdu. Siyah-beyazlılarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Güneş ile fikir alışverişinde bulunuldu. Hasan Arat'ın yönetim kuruluyla bu hafta bir toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri paylaşacağı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı. Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik direktör, 6 Ekim 2023'te kulübe veda etti.

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SIRADA NE VAR? Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eleyip finale yükselen Beşiktaş bir sonraki maçını 12 Mayıs'ta Alanyaspor ile oynayacak.