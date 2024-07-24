Beşiktaş'tan Haller için Borussia Dortmund'a yeni teklif

Sebastian Haller defterini yeniden açan Beşiktaş, Borussia Dortmund'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Beşiktaş'ın Sebastian Haller inadı sürüyor

Dortmund'un kapısını yine çalacak

Yeni bir teklif hazırlığındalar

NE OLDU? Transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş yeni sezon için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile transferinin ardından hücum hattını güçlendirecek arayışlar peşinde. Kartal bu hedefle rotasını uzun süredir istediği bir isme çevirdi.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'te yer alan habere göre Sebastian Haller için yeniden atağa geçen Beşiktaş, Borussia Dortmund'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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Haller geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haller'in geçen sezon düzenli forma giyemediği için takımdan ayrılmak istediği söyleniyor. Beşiktaş ise fiyat konusunda anlaşırsa bu transferi bitirmek istiyor.