Galatasaray ile Beşiktaş arasında video tartışması başlarken demeç savaşları alevlendi.

Rashica'nın Beşiktaş'a transfer olmasının ardından paylaşılan videoya Galatasaray'dan sert bir yanıt gelmişti.

Bunun üzerine Beşiktaş, daha sert bir cevap vererek Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayı yersiz, gereksiz ve hadsiz olarak tanımladı.

Ne söylendi?

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama: "Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini!

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"Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

"Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz.

"Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz. Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır."

Galatasaray ne söylemişti:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi: "Biz Beşiktaş'la niye sahada rekabet edemiyoruz? Onlar da çok eski bir kulüp. Niye buna ihtiyaç duydunuz?" Ayrıca Dursun Özbek bu göndermenin hesabını soracaklarını söyledi: "Böyle bir paylaşım yaparak, ülkeyi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Buna sebep olanlardan hesabını soracağız."

Dursun Özbek, Beşiktaş'tan özür beklediklerini dile getirdi: "Taraftarlarımızı, kulübümüzü, çalışanlarımızı bu konuda sakin olmaya, bu provokatif kalkışmaya prim vermemeye rica ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin birbirini sevmesi, daha bütünleşmiş halde olmasını isterken bunun olması üzücü. Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz."

Dursun Özbek, FETÖ üzerinden yapılan göndermeye şu yanıtı verdi: "Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir camiayı eli kanlı bir terör örgütüyle ilişkilendirmek, yakıştırmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve gaf, Galatasaray'ı tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum."