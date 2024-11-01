Beşiktaş'tan 5 milyon euro'luk Uduokhai kararı

- Beşiktaş'tan Uduokhai kararı
- Bonservisinin alınıp alınmaması konusunda karar verildi
- 5 milyon euro'luk karar
NE OLDU? Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Almanya'nın Augsburg takımından kiralık olarak transfer ettiği Felix Uduokhai, başarılı performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini topluyor.
BÜYÜK RESİM: Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Siyah-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai’yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Beklentileri fazlasıyla karşılayan Uduokhai'nin sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlılar, Augsburg’a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai’nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalanması bekleniyor.
SIRADA NE VAR? Beşiktaş, 2 Kasım'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 Kasım'da da Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek.