Beşiktaş'tan 5 milyon euro'luk Uduokhai kararı

Beşiktaş sezon başında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı Felix Uduokhai'nin bonservisinin alınıp alınmaması konusunda karar verdi.

Beşiktaş'tan Uduokhai kararı

Bonservisinin alınıp alınmaması konusunda karar verildi

5 milyon euro'luk karar

NE OLDU? Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Almanya'nın Augsburg takımından kiralık olarak transfer ettiği Felix Uduokhai, başarılı performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini topluyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Siyah-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai’yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Beklentileri fazlasıyla karşılayan Uduokhai'nin sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

Siyah-beyazlılar, Augsburg’a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai’nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028’e kadar geçerli sözleşme imzalanması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş, 2 Kasım'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 Kasım'da da Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edecek.