Beşiktaş Talisca formülünü arıyor

Siyah beyazlılara dönmek için haber gönderen Talisca için Beşiktaş yönetimi sponsor arayışına başladı.

Beşiktaş'ta oynadığı 2 sezonda ismini unutulmazlar arasına yazdıran Anderson Talisca, futbol hayatını Çin'de sürdürüyor. Kariyerinin devamını bu ülkede sürdürmek istemeyen yıldız oyuncu alternatifleri gözden geçiriyor.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Talisca Beşiktaş'a geri dönmek için haber gönderdi.

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Brezilyalı yıldız, futboldan ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aradı. Şu anda Çin ekibi Guanhzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, Kara Kartal'a dönmek istediğini bildirirken, maddi açıdan da ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Daha fazla takım

Guangzhou'da yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca için yönetim bütçeyi 3 milyon euro olarak belirledi. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için sponsor arayışına şimdiden başladı. Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun yeniden kiralanacağı öğrenildi.