Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Valerien Ismael eleştirisi tercüme edilmedi

Siyah-beyazlılarda Fransız çalıştırıcı ile oyuncular arasındaki bağlar koptu mu?

Valerien Ismael ile yollar ayrıldı

Hatayspor mağlubiyetinin ardından Weghorst oyunu eleştirdi

Hollandalı golcünün sözleri tam olarak tercüme edilmedi

NE OLDU? Beşiktaş, Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayırdı. Karşılaşmanın ardından Weghorst ile takım kaptanı Josef de Souza yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Josef, "Aynaya bakıp kendimizden utanmalıyız" derken Weghorst'un sistem ve oyun üzerine yaptığı eleştirisi kulüp tercümanı tarafından tam olarak tercüme edilmedi.

WEGHORST NE SÖYLEDİ? Milliyet gazetesinin haberine göre, Weghorst'un açıklamasının tam çevirisi şu şekilde: "Gerçekten üzgünüz. Beşiktaş’ın standardı bu olmamalı. Kendimizi oyunda daha çok göstermeliyiz. İlk yarı bitmeden oyun olarak düştük. İkinci yarıda da düşüşümüz devam etti. İkinci yarı saha 100 metre daha büyük geldi gözüme. Çok tahmin edilebilir bir oyunumuz var, ağır oynuyoruz. Tempomuz düşük, yaratıcı oyun aksiyonlarının eksikliğini de yaşıyoruz. Final paslarını yapamıyoruz. Gol yeme sorunumuzu da bitirmeliyiz."

VALERIEN İLE OYUNCULAR ARASINDA BAĞLAR KOPTU MU? Milliyet gazetesinin haberine göre, Beşiktaş’ta son dönemde Teknik Direktör Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağlar tamamen koptu. Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından, “Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın da Beşiktaş’ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım” diyen Ismael, isim vermeden oyuncularını eleştirmişti. Fransız hocanın bu sözleri futbolcuların tepkisini çekti.