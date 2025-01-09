Beşiktaş'ta Vincenzo Montella sesleri: "İkna edebilirim"

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından teknik direktör arayışları devam eden Beşiktaş'ta Vincenzo Montella sürprizi ortaya atıldı.

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor

Vincenzo Montella için devrede oldukları iddia edildi

Serdal Adalı, İtalyanı ikna edebileceğini düşünüyor

NE OLDU? Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul toplantısıyla seçime giden Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna Serdal Adalı oturmuştu. Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifasının ardından görevine veda eden Giovanni van Bronckhorst'un yerine yeni teknik direktör arıyor. Siyah-beyazlılarda sürpriz bir Montella gündemi oluştu.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci İsmail Küçükkaya, Serdal Adalı'nın Vincenzo Montella için de nabız yokladığını ifade etti. Serdal Adalı'yı Adanalı Beşiktaşlılar ile birlikte tebrik ziyaretine gittiğini açıklayan İsmail Küçükkaya, Serdal Adalı'nın "Biri Alman olmak üzere iki büyük teknik adamla konuşuyorum. Her hoca kendi kurduğu takımı yönetmek ister, kolay değil." dediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? İsmail Küçükkaya, Adalı'nın Montella için de devrede olduğunu ve şu ifadeleri kullandığını söyledi: "Montella üzerine de konuşuyorum. Futbolda, basketbolda böyle modeller vardır. Uygun olursa, bütün taraflar anlaşırsa Montella'yı hem milli takımı çalıştırmaya hem Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya ikna edebilirim."

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçına 11 Ocak'ta Bodrum FK karşısında çıkacak. Siyah-beyazlılar, 17 haftada Süper Lig'de 27 puan topladı ve şu anda 6. sırada bulunuyorlar.