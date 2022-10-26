Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
"Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyeri
Geçen sezon 3 Nisan'da Önder Karaveli'nin yerine Trabzonspor deplasmanında göreve başlayan Ismael, bu sezonla birlikte toplamda 18 maça çıktı.
Fransız hoca, 18 maçta sekiz galibiyet, yedi beraberlik üç mağlubiyet aldı.
Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.
Valerien Ismael ne söyledi?
Fransız hoca, Beşiktaş'ın resmî açıklamasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.
Ismael, "Teşekkürler Beşiktaş. sezon için iyi şanslar" yorumunu yaptı.
Fransız teknik direktör, daha sonra takıma veda ederken çekilen fotoğrafları da Twitter hesabından paylaştı.