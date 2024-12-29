Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile birlikte başkanlık yarışı veren Serdal Adalı, siyah-beyazlıların 36. başkanı oldu.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından düzenlenen olağanüstü genel kurulda siyah-beyazlılar yeni başkanını seçti.

Beşiktaş başkanlığına dördüncü kez adaylığını koyan Serdal Adalı, Hüseyin Yücel ile yarıştığı yarışı büyük oy farkla kazanarak Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Serdal Adalı, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurula dek başkanlık görevini üstlenecek.

Serdal Adalı, "İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimdir. Kendisini çok severim. Yılbaşından sonra eski başkanlarımızı telefonla arayacağım. Müsait bir günde hepsini bir araya getirmeye çalışacağım." dedi.

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Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı vemişti. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Serdal Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.