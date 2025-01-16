Beşiktaş'ta Roberto Mancini sürprizi! İlk görüşme olumlu geçti

Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş rotasını bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'ye kırarken ilk görüşme olumlu geçti.

Beşiktaş'ta yeni yönetim teknik direktörünü arıyor

Sergen Yalçın olumsuz yanıt vermişti

Rota Mancini'ye kırıldı

NE OLDU? Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı yeni teknik direktörünü aramaya devam ediyor. Bu görev için ilk önce Sergen Yalçın ile görüşen Serdal Adalı olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar rotasını Galatasaray'ın eski hocasına kırdı.

BÜYÜK RESİM: Siyah beyazlılarda Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi hocalar ön planda yer almıştı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, yerli hocaya olumsuz bakan Serdal Adalı, birçok teknik adamla görüşmelere devam ederken, son olarak sürpriz bir aday ortaya çıktı: Roberto Mancini!

Bir dönem Galatasaray’da da görev yapan İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra boşa çıkmıştı. Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

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Roberto Mancini ile kısa zamanda yeniden masaya oturulacak. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, sarı kırmızılı takımın başında 46 maça çıktı ve 25 galibiyet, 12 beraberlik, 9 yenilgi elde etti.