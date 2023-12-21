Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Ligîn 17. haftasında evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

"Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz."