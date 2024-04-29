Fernando Santos ile yollarını arayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Şimdi gözler Sergen Yalçın'ın üzerinde.

Beşiktaş’la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

Antalyaspor'a veda ediyor

Ancak başkan Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor’un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibine veda edecek.

Beşiktaş'ın listesinde

Fanatik gazetesinin haberinde; Antalyaspor’un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar’daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın’ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş’tan davet beklediği ifade edildi.

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Siyah-Beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın listelerinde olduğunu açıklasa da kulübün, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.