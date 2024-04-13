Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verdi.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında, sahasında Samsunspor'u ağırlayan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte mücadele sonrasında Portekizli hocanın görevine son verildiği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması 👇

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

Santos'un Beşiktaş performansı

Portekizli teknik direktör, Beşiktaş'ın başında 16 mücadeleye çıktı. 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Fernando Santos, 5 de mağlubiyet yaşadı.