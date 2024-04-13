Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Fernando Santos ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında, sahasında Samsunspor'u ağırlayan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte mücadele sonrasında Portekizli hocanın görevine son verildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması 👇
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."
Santos'un Beşiktaş performansı
Portekizli teknik direktör, Beşiktaş'ın başında 16 mücadeleye çıktı. 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Fernando Santos, 5 de mağlubiyet yaşadı.