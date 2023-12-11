Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim, kadrodaki 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Beşiktaş'ta hangi oyuncular kadro dışında kaldı?
Siyah-beyazlı kulüp; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı kaldığını duyurdu.
Beşiktaş'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır.
"Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."