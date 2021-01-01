Beşiktaş, Süper Lig'de kaç haftadır lider olamıyor?

Siyah-beyazlı takım, Kayserispor maçını kazanması halinde liderliğe yükselecek. Peki Beşiktaş, ne zamandır beri lider olamıyor?

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazandırdığı takdirde haftayı lider kapatacak.

2020-21 sezonunda ilk kez liderlik koltuğuna oturacak olan Beşiktaş, 2019-20 sezonunda bunu hiç başaramamıştı.

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Siyah-beyazlılar en son 2018-19 sezonunun ikinci haftasında liderlik koltuğuna yükselmişti.

Beşiktaş, Süper Lig'de en son 2016-17 senesinde şampiyonluk yaşamıştı. Süper Lig'de sonraki iki sezon şampiyon olurken; 2019-20 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de toplam 16 şampiyonluğu bulunuyor.

2013-14 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Sergen Yalçın, henüz teknik adam olarak şampiyonluk yaşamadı.

Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması ile 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

Sergen Yalçın, 1999-2000 ve 2001-02 sezonlarında da Galatasaray forması ile lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Futbolculuk kariyerinde son olarak 2005-06 sezonunda Kupası kazanarak kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın, 5 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 de Başbakanlık Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kaldırdı.