Beşiktaş Steve Mounie'yi kiralıyor

Transfer görüşmeleri için İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, 24 yaşındaki Beninli forvetin kiralanması için kulübüyle masaya oturdu.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası transferde önceliğini forvet bölgesine veren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, forması giyen Steve Mounie'yi kiralıyor.

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Transfer çıkarması yaptığı Ada'da Cenk Tosun ve Oumar Niasse'de istediği sonucu alamayan siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, 24 yaşındaki Steve Mounie için kulübüyle masaya oturdu.

Huddersfield, oyuncu için önce 8 milyon euro'luk bonservis talep etti. Ancak siyah beyazlılar bu transfer için kiralamanın yanı sıra 6 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini sundu.

Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, Fikret Orman'ın bu transferi bir an önce bitirip hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi istediği kaydedildi.