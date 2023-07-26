Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, istifa dilekçesini sunan sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı.

Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'a veda etti

Transfer dönemi tartışmalara neden olmuştu

Şenol Güneş ile anlaşmazlık yaşadığı söyleniyor

NE OLDU? Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile ayrılık kararı aldı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü olarak görev yapan Ceyhun Kazancı, istifa kararı almış ve istifa dilekçesini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sunmuştu. Bugün yapılan görüşmeler sonucunda Ceyhun kazancı ile yollar resmen ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yapılan hamlelerin gecikmesi, taraftarların büyük tepkisini çekti. Ceyhun Kazancı'nın transferler konusunda teknik direktör Şenol Güneş ile sorun yaşadığı söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şunlar söylendi: "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."