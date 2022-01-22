Beşiktaş, son vuruş eksikliğiyle Malatya'da iki puan bıraktı

Beşiktaş, kış günlerinin en zor deplasmanlarından birisi olan Malatya karşısındaydı. Dondurucu soğuk havaya rağmen, yine de futbol oynamaya elverişli bir gündü.

Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna baktığımızda Önder Karaveli’nin orta sahadaki tercihleri özellikle sert bir deplasman olan Malatya’da dikkat çekiciydi.

Josef, Pjanic ve Alex Teixera ile maça başlayan Beşiktaş orta sahasının, bu tür sert bir deplasman için yumuşak kalacağı düşünülüyordu.

Ancak, Malatya o kadar kendi kalesine gömüldü ki Teixera’nın forveti ikilemesi Önder Karaveli’nin kurgusuna katkı sağladı.

Josef sakatlandı

Beşiktaş’ın dinamosu Josef’in sakatlanması Karaveli’nin planlarında değişikliğe sebep olmadı. Brezilyalı oyuncunun yerine sahaya Atiba dahil oldu.

Orta saha, Kanadalının oyuna dahil olmasıyla etkinliğini sürdürdü. Ancak, golü atmasına rağmen uzun zamandır ilk 11’de başlamayan Teixera’nın temposu düşüktü.

Teixera, Batshuayi’nin sağ taraftan getirdiği topu boş kaleye gönderdi ve kendisi için düşünülen bütün olumsuz görüşlerin rafa kaldırılmasını sağladı. Şüphesiz ki Karaveli, sadece bu tip anlar için bile onu sahaya sürdüğünü gösterdi.

Malatya ekibi, ani ataklarla Beşiktaş kalesinde golü bulmaya çalıştı. Kış transfer döneminde Gaziantep’ten gelen Dicko’yu uzun toplarla bulmayı denediler, ancak sürekli aynı şeyi yapmaları Beşiktaş savunmasının daha kolay önlem almasını sağladı.

Malatyalı futbolcular iletişim eksikliği yaşadı

Yeni Malatyaspor, özellikle ilk yarıda üst üste isabetli pas yapmakta zorlandı. Rakip alanda üçgenler kurmak isteyen Malatyalı oyuncular, bazı pozisyonlarda topu kendi arkadaşlarıyla buluşturamadı. Aralarındaki iletişimsizlik fark edildi.

Savunmada Necip ve Vida çok etkili durdu, ancak Necip’in tek hamleli özelliğinin başına iş açacağı belliydi. Orta alanda direkt müdahaleleriyle maçın genelinde iyi bir görüntü veren Necip, son anlarda Malatya’nın Tetteh ile kazandığı penaltının başrolündeydi.

Beşiktaş, oyunun genelinde kontrolü elinde tuttu ve kazanmaya yakın olan taraftı. 3 topu direkten dönen Siyah-Beyazlı ekip direklere takıldı. Son vuruş konusunda yine net bir golcü aradı.

Pjanic, yine savunmanın önündeydi

Önder Karaveli, Pjanic’i yine savunmanın ön tarafında görevlendirdi. Boşnak futbolcu, her hafta artan veriminin üstüne biraz daha koydu. Josef, her zamanki temposundan uzak kalmasına rağmen iyi mücadele etti ve ön taraftaki baskıya katıldı. Sakatlanıp çıkmasa daha farklı bir senaryoya katkıda bulunabilirdi.

Oyun kalitesi üst düzeyde olan Siyah-Beyazlı ekip, bulduğu pozisyonları gole çevirse maç çok daha farklı olabilirdi.

Maça dair en önemli noktalardan birisi, Beşiktaşlı her futbolcunun pozisyona girebilecek özelliğinin olmasıydı.

Kış aylarındaki en zor deplasmanlardan birisi olan Malatya’da; Beşiktaş’ın sağ beki Rosier ortayı yaptı, sol bek Rıdvan altıpas içerisinde pozisyon aradı. Sadece bu kurgu bile, Önder Karaveli’nin Beşiktaş’a ve futbola bakış açısını özetliyor.

Beşiktaş, farklı kazanabileceği bir maçta puan kaybetti. Doğru oyun ve bol pozisyonlu maçtaki tek ve en önemli eksik net bir gol vuruşuydu. Özellikle Batshuayi'nin yakalayıp değerlendiremediği pozisyonlar, maçın kaderini belirledi.

Malatya’da iki puan bırakan Beşiktaş, bugün bu maçın skoruna razı oldu, ancak köprünün altından daha çok su akacak gibi görünüyor.

Haberin devamı aşağıda













