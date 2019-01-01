Beşiktaş, son transferi Muhayer Oktay'ı bekliyor

Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan kadrosuna kattığı Muhayer Oktay'ın perşembe günü İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Bir yandan ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, diğer yandan gelecek vadeen oyuncuların transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



Fanatik' te yer alan habere göre; Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı. Türkiye’den bazı takımların da talip olduğu Muhayer’i, teknik direktör Şenol Güneş’in çok beğendiği ve transferden sorumlu yöneticilerin Almanya’ya giderek mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu için henüz Düsseldorf'a ne kadar bonservis bedeli ödeneceği bilinmiyor.



Haberde Muhayer’in perşembe günü İstanbul’a geleceği ve oyuncuyla yapılacak sağlık kontrollerinin ardından beş yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.



