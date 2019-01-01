Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
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Siyah-Beyazlılar, Sivas deplasmanı kamp kadrosunu açıkladı.
Sakatlıkları bulunan Karius, Burak, Roco ve Atiba ile geçen sezondan cezası bulunan Lens kafilede yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra transfer görüşmeleri yapan Nicolas Isimat-Mirin de kadroya alınmadı.
Öte yandan yeni transferler Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ise takıma birlikte Sivas’a götürüldü.
Beşiktaş’ın maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayır, Güven Yalçın