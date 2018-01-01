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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'in stoperi Rakytsky için harekete geçti

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Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Beşiktaş harekete geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pepe ile yeni sözleşme uzatmayacak olan Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Roco'nun da beklenen katkıyı verememesi yüzünden alternatif arayışına geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, Fikret Orman’ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde, Shakhtar Donetsk'in stoperi Yaroslav Rakytskyi’nin kiralanması için girişimlere başlandı.

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29 yaşındaki stoperin transferinde Loris Karius taktiğini uygulamak isteyen Beşiktaş, Liverpool’dan aldıkları Alman file bekçisinde olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 16 maçta görev alan Rakytskyi, 1 gol, 1 asist ile oynadı.

 

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