Beşiktaş sezon önü değerlendirmesi (2020-2021)

Kadrosu daralan Beşiktaş, birçok bilinmezlikle sezona giriyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu pandemi nedeniyle verilen aradan iyi dönerek üüçüncü sırada bitiren Beşiktaş, bu sezona oldukça zor şartlar altında giriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın hedeflerini şampiyonluk olarak açıklasa da bunun aslında çok zor olduğunun farkında.

Sezona PAOK mağlubiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar, hala transferde istediği adımı atabilmiş değil. Transferlerin gecikmesi takım iskeletinin de oturmasını engelliyor.

Daha fazla takım

KADRO

Beşiktaş'ta bu yaz yaprak dökümü yaşandı. Aslında lig bitmeden siyah-beyazlılar birçok oyuncusunu kaybetmişti. Boateng ve Victor Ruiz sezon tamamlanmadan eşyalarını toplayıp 'den ayrıldı.

Lig sona erince de Gökhan Gönül ve Caner Erkin, eski takımları 'ye giderken Burak Yılmaz 'e transfer oldu. Kiralık Elneny, istenmesine karşın 'den tekrar kiralanamadı, Diaby de Sporting'e döndü. Enzo Roco'nun da sözleşmesi feshedildi.

'den Montero, satın alma opsiyonuyla da 'dan Mensah Beşiktaş'a katıldılar. N'Sakala, Atakan Üner ve Welinton da Kara Kartal'ın yeni transferleri oldu.

Siyah-beyazlı yönetim her fırsatta stoper, sağ bek ve santrfor alınacağının altını çiziyor. Tüm Beşiktaşlı taraftarlar da bu 3 ismin bir an önce gelmesini bekliyor.

GELENLER GİDENLER Bernard Mensah Caner Erkin Atakan Üner Gökhan Gönül Fabrice N'Sakala Burak Yılmaz Francisco Montero Enzo Roco Welinton Mohamed Elneny - Abdoulay Diaby

TEKNİK DİREKTÖR

Sergen Yalçın, teknik direktör olarak en zor sezona girmeye hazırlanıyor. Daha önce küme düşmeme hedefi olan takımlarda başarılı olan Yalçın, ilk kez iddialı bir sezon başlangıcı görecek. Ancak iyi başlayamadığı açık. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların toparlanmasında ve ligi 3. sırada bitirmesinde önemli pay sahibi olan Yalçın, bu sezonun altından kalkabilirse kendini gerçekten ispat etmiş olacak.

SANCILI YOL

Beşiktaş mevcut kadrosuyla açıkçası pek ümit vermiyor. Ama yapılacak olan 3 transfer takımın çehresini çok değiştirebilir.

Haberin devamı aşağıda

Sergen Yalçın oyun formatını ve kullanmak istediği santrforu henüz tarif etmemişse de kısaca 'eksiksiz' bir golcü aradığını belirtiyor. Bu konuda en önce olan isim ise Hırvat forvet Kalinic.

Orta saha trasferinde de Josef de Souza ile anlaşmaya yakın olan Beşiktaş, bir miktar bu alanı toparlayacak. Ancak Elneny ile Josef'in farklı özellikleri olduğunu vurgulamakta yarar var. Buradaki uyum Sergen Yalçın'ın sihirbazlığına kalmış durumda.

Her ne kadar 'hedef şampiyonluk' sözleriyle lige başlıyorlar olsa da Beşiktaş'tan açıkçası taraftarının da çok büyük bir beklentisi olmayacak. Transfer harekatından sonra