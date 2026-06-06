Beşiktaş, Serie A'dan başarılı bir İtalyan teknik direktörü kadrosuna kattı

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu yeni teknik direktörü olarak tanıttı. İtalyan teknik adam, Bologna'dan transfer oldu ve İstanbul'da 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Italiano'nun atanması tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Beşiktaş, cuma günü somut görüşmelerin yürütüldüğünü duyurmuştu. Bir gün sonra Italiano resmi olarak tanıtıldı.

48 yaşındaki Italiano, ilk kez İtalya sınırları dışında teknik direktörlük yapacak. Almanya doğumlu teknik direktör, son iki sezonda Bologna'da etkileyici bir performans sergiledi.

Italiano, 2024 ortasında Serie A kulübüne atandı ve Thiago Motta'nın halefi oldu. İlk sezonunda Bologna, Avrupa kupalarına katılma haklarını birkaç puan farkla kaçırarak ligi dokuzuncu sırada tamamladı ve 51 yıl sonra Bologna'ya Coppa Italia'yı kazandırdı.

Geçen sezon Bologna, Serie A'yı sekizinci sırada tamamladı. Avrupa Ligi eleme turunda İtalyanlar, SK Brann'ı eledikten sonra AS Roma'yı da zorlu bir maçta mağlup etti. Ancak çeyrek finalde, daha sonra şampiyon olan Aston Villa, Bologna'ya üstünlük sağladı.

Mayıs sonunda Italiano'nun Bologna'dan ayrılacağı açıklandı. Teknik direktörün Napoli'ye transfer olacağı söylentileri çıktı, ancak bu gerçekleşmedi. Italiano, Türkiye'de Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye ve özellikle şampiyon Galatasaray'a yaklaştırmayı umuyor.

Bologna, kısa süre önce Italiano'nun halefini tanıttı. Domenico Tedesco, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı Türkiye'den geldi. Alman asıllı İtalyan teknik adam, I Rossoblù ile 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve kulüp, sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.