Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yoluna devam ediyor

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta son olarak alınan ağır Giresunspor mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'la yolların ayrılabileceği konuşuluyordu.

Giresunspor maçından sonra Sergen Yalçın, yönetimle bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu toplantıdan Sergen Yalçın'la devam etme kararı çıktı.

Neler söylendi?

Yalçın'la yapılan görüşmenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şu açıklamada bulundu:

"Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."

Yalçın neler demişti?

Sergen Yalçın, Giresunspor mağlubiyetinin ardından şunları söylemişti:

"Hayatımız bu camiada geçti, bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız gerçekten iyi değil. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız."

"Burası bizim camiamız, bu gidişat iyi değil. Futbolda böyle şeyler var. Kimi zaman çok iyi gidersiniz, bazen sevinirsiniz, bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene de çok iyi bir dönemdi. Bugün için işler iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum. Oyuncuların maaşları günü gününe ödeniyor. Oyuncuların arasında problem yok, bizim de oyuncularla en ufak problemimiz yok."

Beşiktaş'ı neler bekliyor?

Süper Lig'de son dört maçını da kaybeden Beşiktaş, sıradaki maçını 3 Aralık tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını ise 7 Aralık tarihinde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş ardından 12 Aralık'ta Kayserispor'u ağırlayacak.