Beşiktaş, Sergen Yalçın ile el sıkıştı

Siyah beyazlı ekibin simge isimlerinden Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulübe teknik direktör olarak geri dönüyor.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. NTV Spor'un haberine göre taraflar 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Sergen Yalçın altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın formasını 1990-1997 ve 2002-2006 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde terletti ve üç lig şampiyonluğu yaşadı.

Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Sergen Yalçın, 2008-2010 yıllar arasında da Beşiktaş'ın genç takımlarında antrenörlük yaptı.

47 yaşındaki Sergen Yalçın, 2013-14 sezonunda başladığı teknik adamlık kariyerinde ise Gaziantepspor, , , , , ve son olarak 'ı çalıştırdı.

Beşiktaş sezon başında göreve getirdiği Abdullah Avcı'yla yollarını 24 Ocak Cuma günü ayırmıştı.